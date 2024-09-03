Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Пензенской области

В социальных медиа сообщалось о том, что в Пензе группа приезжих мужчин удерживала и избивала 13-летнего подростка, а также совершала иные противоправные действия в отношении других несовершеннолетних и взрослых жителей города.
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