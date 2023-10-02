Марина Мнишек. Путь к престолу Московского царства

Венчание Марины Мнишек и Лжедмитрия в Москве 8 мая 1606 г. Пушкин сказал о Марине Мнишек, что она «была самая странная из всех хорошеньких женщин, ослепленная только одною страстью – честолюбием, но в степени энергии, бешенства, какую трудно и представить себе».