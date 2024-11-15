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На Камчатке спасатели и жители сохранили жизнь выброшенной на берег касатки

На Камчатке спасатели и жители сохранили жизнь выброшенной на берег касатки

Касатку, выброшенную на берег на Камчатке, удалось спасти усилиями спасателей и неравнодушных жителей.

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