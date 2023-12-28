Военнослужащий вооруженных сил Украины признан виновным в применении насилия к пленным российским военнослужащим

Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал доказательства, собранные военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил), достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора заместителю командира войсковой части А-3160 вооруженных сил Украины Сергею Бурковскому (позывной «Киборг»).
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