В США домашний кот по кличке Терл воссоединился со своей семьей спустя 571 день после исчезновения в штате Коннектикут.
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