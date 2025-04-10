Украинская сторона ничего не сделала ради урегулирования конфликта. Киев всеми силами препятствует дипломатическому решению вопроса и не планирует ничего менять, заявил сенатор от Прикамья Алексей Пушков.
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