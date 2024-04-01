122 силы и вариатор – на что способна новая версия Лады Весты АТ

У Лады Весты появилась новая версия АТ – с автоматической трансмиссией, а точнее, с вариатором. Но не спешите расстраиваться, если вариаторы вам не по вкусу или если ожидаете, что эта Веста будет значительно дороже, чем с механикой.
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