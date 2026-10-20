Макс Ферстаппен: Не стоит проводить спринты там, где невозможно обгонятьPirelliЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен усомнился в целесообразности проведения спринтерских гонок на трассах, где практически невозможно обгонять.