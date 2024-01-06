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Глава петербургской Федерации биатлона рассказал, как ему предлагали стать киллером

За убийство человека ему предлагали большие деньги. Глава Федерации биатлона Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился с журналистами РИА Новости тем, что после окончания спортивной карьеры ему сделали странное предложение.

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