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Раскрыта личность британского чиновника, потерявшего документы об эсминце Defender

Раскрыта личность британского чиновника, потерявшего документы об эсминце Defender

Секретные документы о проходе эсминца Defender в Черном море потерял 51-летний чиновник британского Минобороны Ангус Лэпсли, который претендовал на место постоянного представителя Великобритании в НАТО.

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