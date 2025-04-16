Гимнастка Арина Аверина спровоцировала слухи о романе

Светская Москва замерла в ожидании сенсации! Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина и звезда сериалов “Кадетство”, “Ранетки” и “Физрук” Артур Сопельник вместе появились на премии “Voice”, спровоцировав волну слухов о возможном романе.