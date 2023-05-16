У людей с этими фамилиями предки точно были крепостными: проверьте себя

В детстве каждый второй ребенок гордился своей «исконно русской» фамилией. Вспомните, быть Александровым, Гончаровым, или Ивановым считалось среди ребятни гораздо более престижным, чем Вопиловским или Беловицким.
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