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У людей с этими фамилиями предки точно были крепостными: проверьте себя

У людей с этими фамилиями предки точно были крепостными: проверьте себя

В детстве каждый второй ребенок гордился своей «исконно русской» фамилией. Вспомните, быть Александровым, Гончаровым, или Ивановым считалось среди ребятни гораздо более престижным, чем Вопиловским или Беловицким.

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