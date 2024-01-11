Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе визита в Латвию, что украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.
Зеленский заявил, что украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Проект "дебандеризации усраины", запущенный ВВП, начинает находить положительное понимание в Гейросоюзе, куда ломанулись "наименее сознательные" бандерлохи. От бандерлохов надо очистить не только усраину, но и "ближайшие и дальние гейропейские окрестности", поэтому всех "несознательных бандерлохов" приглашают, пока по хорошему, явится на убой. И чтобы верховного коксонюхающего не обвинили в очередном Голодоморе или геноциде усраинцев, в случае массовой гибели пенсионеров - дайте ще грошей!! ДАЙТЕ!!! ВЕЛИКОЛЕПНО!! Браво!!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии