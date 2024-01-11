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Зеленский заявил, что украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада

Зеленский заявил, что украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе визита в Латвию, что украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Проект &quot;дебандеризации усраины&quot;, запущенный ВВП, начинает находить положительное понимание в Гейросоюзе, куда ломанулись &quot;наименее сознательные&quot; бандерлохи. От бандерлохов надо очистить не только усраину, но и &quot;ближайшие и дальние гейропейские окрестности&quot;, поэтому всех &quot;несознательных бандерлохов&quot; приглашают, пока по хорошему, явится на убой. И чтобы верховного коксонюхающего не обвинили в очередном Голодоморе или геноциде усраинцев,  в случае массовой гибели пенсионеров - дайте ще грошей!! ДАЙТЕ!!! ВЕЛИКОЛЕПНО!! Браво!!
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