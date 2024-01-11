Зеленский заявил, что украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Проект "дебандеризации усраины", запущенный ВВП, начинает находить положительное понимание в Гейросоюзе, куда ломанулись "наименее сознательные" бандерлохи. От бандерлохов надо очистить не только усраину, но и "ближайшие и дальние гейропейские окрестности", поэтому всех "несознательных бандерлохов" приглашают, пока по хорошему, явится на убой. И чтобы верховного коксонюхающего не обвинили в очередном Голодоморе или геноциде усраинцев, в случае массовой гибели пенсионеров - дайте ще грошей!! ДАЙТЕ!!! ВЕЛИКОЛЕПНО!! Браво!!