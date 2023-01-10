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Опасный прецедент: Эстония сможет передать Украине российские активы уже в январе

Опасный прецедент: Эстония сможет передать Украине российские активы уже в январе

Эстония планирует уже к концу января представить и ввести в действие юридический законопроект по аресту российских активов, поскольку прибалтийская страна ускоренно продвигает инициативу по передаче средств, замороженных в соответствии с санкциями Европейского союза, Украине.

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