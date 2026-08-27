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Происшествия

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В Якутске сотрудник полиции оказал помощь жителям при пожаре в частном доме

25 августа 2026 года в Якутске инструктор направления профессиональной подготовки Группы по работе с личным составом ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району возвращался домой после учебно-тренировочных сборов в Центре профессиональной подготовки МВД по Республике Саха (Якутия).

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