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Контрафронт

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Сальвадор: Власти продлили общенациональное чрезвычайное положение (ЧП) на 30 дней с 29 августа по...

Сальвадор: Власти продлили общенациональное чрезвычайное положение (ЧП) на 30 дней с 29 августа по 27 сентября для борьбы с деятельностью банд.

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