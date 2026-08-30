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Бессент предупредил о риске глобальной нестабильности из-за резких колебаний иены

Бессент предупредил о риске глобальной нестабильности из-за резких колебаний иены

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что резкие и неупорядоченные движения японской иены способны спровоцировать принудительное закрытие позиций на мировых рынках.

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