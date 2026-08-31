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Регионы России

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Минобороны РФ сообщило о сбитии 180 украинских беспилотников за один день

Минобороны РФ сообщило о сбитии 180 украинских беспилотников за один день

Министерство обороны Российской Федерации информировало о перехвате и уничтожении 180 беспилотных летательных аппаратов украинского производства в течение 31 августа.

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