Театр абсурда
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Театр абсурда

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«У МЕНЯ ПАПА ПРОКУРОР. Я ВСЕХ ОТМАЖУ». Кто и зачем напал на контуженного бойца СВО и его супругу?

«У МЕНЯ ПАПА ПРОКУРОР. Я ВСЕХ ОТМАЖУ». Кто и зачем напал на контуженного бойца СВО и его супругу?

Maski-Shou Эта история из Ростова-на-Дону получила большой резонанс. Там участник СВО, который брал Бахмут, получил за службу награды, ранение и контузию, подвергся жесткому избиению толпой.

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