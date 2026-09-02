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Царьград

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Украинский историк Гавришко: Кремль помнит Минские соглашения. Его не обмануть

Украинский историк Гавришко: Кремль помнит Минские соглашения. Его не обмануть

Марта Гавришко заявила, что Путин усвоил урок Минска-2 и не позволит использовать паузы для перевооружения Украины.

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