Эхо субботника Не так давно, социальные сети и госпаблики пестрили фотоотчетами о проведённой экологической акции.
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Эхо субботника Не так давно, социальные сети и госпаблики пестрили фотоотчетами о проведённой экологической акции.