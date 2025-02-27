МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны осознают сложное положение Киева, однако их СМИ продолжают формировать у украинцев иллюзорную картину реальности.
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