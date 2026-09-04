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Мировое обозрение

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Дай ещё! Украина снова подошла к финансовой пропасти из-за нехватки в бюджете €32,6 млрд

Дай ещё! Украина снова подошла к финансовой пропасти из-за нехватки в бюджете €32,6 млрд

Финансовый разрыв в бюджете Украины на 2027 год достиг 32,6 миллиарда евро — об этом в интервью Euronews заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

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