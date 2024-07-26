Для увлеченных и неравнодушных: стартовал новый проект по обучению графических специалистов

КРЫМ, 26 июля, ФедералПресс. На Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» был дан старт проекту «Дизайн-марафон», который реализуется впервые в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей».
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