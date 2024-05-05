Россиянам рассказали, на каких товарах можно сэкономить в мае

Последний месяц весны может порадовать распродажами и скидками на полезные вещи, технику, продукты. На покупке каких товаров можно сэкономить в мае, рассказали эксперты в сфере маркетинга «Российской газете».
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