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Царьград

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Американцы в шоке от сцены мобилизации украинца с собачкой

Американцы в шоке от сцены мобилизации украинца с собачкой

Граждане в США начали открывать для себя понятие "бусификация".Недавний видеосюжет из Волынской области Украины, где сотрудники ТЦК задержали -  "мобилизовали" прямо на улице мужчину, выгуливающего собачку, вызвала шок в США.

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