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Удивительные факты из жизни спартанцев. Часть 2

Удивительные факты из жизни спартанцев. Часть 2

В популярной культуре Спарта прочно ассоциируется с легендарными "300" спартанцами, но её история и культура в реальности оказываются намного богаче, раскрываясь в более тонких и многообразных аспектах социальной, культурной и повседневной жизни.

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