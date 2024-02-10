Удивительные факты из жизни спартанцев. Часть 2

В популярной культуре Спарта прочно ассоциируется с легендарными "300" спартанцами, но её история и культура в реальности оказываются намного богаче, раскрываясь в более тонких и многообразных аспектах социальной, культурной и повседневной жизни.
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