На улицах Белграда развесили флаги Китая и приветственные баннеры

7 мая, «Жэньминь жибао» онлайн -- Накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сербию на многих улицах Белграда вывесили китайские флаги и транспаранты с приветственными надписями на китайском языке: «Горячо приветствуем дорогих китайских друзей».
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