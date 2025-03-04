Сергей Шойгу пригласил Мьянму на празднование 80-летия Победы в Москве

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ, пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна участвовать в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая.
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