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Сергей Шойгу пригласил Мьянму на празднование 80-летия Победы в Москве

Сергей Шойгу пригласил Мьянму на празднование 80-летия Победы в Москве

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ, пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна участвовать в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая.

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