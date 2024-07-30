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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яремчук перешел в «Олимпиакос» из «Брюгге» за 5 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4 года

Яремчук перешел в «Олимпиакос» из «Брюгге» за 5 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4 года

Греческий клуб объявил о подписании нападающего «Брюгге». Стороны заключили контракт на 4 года. По информации журналиста Георгиоса Цанакаса, сумма сделки составила 5 млн евро с учетом бонусов.

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