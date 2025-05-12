Аналитики подсчитали, когда средняя зарплата в Омской области достигнет 100 тысяч в месяц. Новости Омска.
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Аналитики подсчитали, когда средняя зарплата в Омской области достигнет 100 тысяч в месяц. Новости Омска.