Легендарному шутеру DOOM 2 сегодня исполняется 30 лет 10 октября 1994 года компани...

Легендарному шутеру DOOM 2 сегодня исполняется 30 лет10 октября 1994 года компания id Software выпустила DOOM 2, также известную как DOOM 2: Hell on Earth, одну из самых легендарных и важных экшен-игр от первого лица в истории, которой сегодня исполняется 30 лет.