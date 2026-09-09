RT опубликовал видео спасения тонувшей девочки в Приморье

Во Владивостоке 27-летний житель Якутии Денис Кинкалак проявил героизм, спасая тонущего ребёнка, но сам не смог выбраться из воды.
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