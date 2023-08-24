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Покоряла Москву с неба: что известно о бортпроводнице, погибшей при крушении самолёта Пригожина

Покоряла Москву с неба: что известно о бортпроводнице, погибшей при крушении самолёта Пригожина

Покоряла Москву с неба: что известно о бортпроводнице, погибшей при крушении самолёта Пригожина Елена ГалицкаяВ результате катастрофы частного самолета в Тверской области погибли десять человек.

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