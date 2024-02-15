Минобрнауки не планирует вводить ограничения в вузах из-за кори. Университеты вместе с профильными службами отслеживают ситуацию и оперативно на неё реагируют, заявил замглавы ведомства Константин Могилевский.
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