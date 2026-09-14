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Царьград

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Госавтоинспекция сообщила о смертельном ДТП с переворотом Lada

Госавтоинспекция сообщила о смертельном ДТП с переворотом Lada

В Кетовском округе Курганской области 12 сентября произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель Lada 211340, не справившись с управлением, съехал с дороги, и машина опрокинулась.

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