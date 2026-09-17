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Аргументы недели

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Эффект от мероприятий «Башнефти» по энергосбережению превысил 524 млн руб. в первом полугодии 2026 года

Эффект от мероприятий «Башнефти» по энергосбережению превысил 524 млн руб. в первом полугодии 2026 года

АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») по итогам реализации в первом полугодии 2026 года мероприятий по энергосбережению сократила потребление энергоресурсов на 30 тыс.

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