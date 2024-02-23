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Археологи в Турции нашли возможное место остановки Ноева ковчега у Арарата

Археологи в Турции нашли возможное место остановки Ноева ковчега у Арарата

Группа исследователей из Турции погружена в изучение уникального геологического феномена, который, возможно, имеет связь с местом, где, согласно мифам и легендам, когда-то причалил ковчег Ноя после глобального потопа.

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