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Минобороны России показало видео уничтожения украинского беспилотника Bayraktar расчетом комплекса «Тор»

Минобороны России показало видео уничтожения украинского беспилотника Bayraktar расчетом комплекса «Тор»

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео уничтожения украинского дрона Bayraktar расчетом комплекса «Тор».

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