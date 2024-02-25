Черчесов об игре «Зенит» — «Спартак»: «Атмосфера на матче будет прекрасная»

По словам наставника, «стартовать с такого матча — всегда замечательно». Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что болельщикам не стоит ждать качественного футбола в матче между «Спартаком» и «Зенитом» в первом туре после возобновления сезона РПЛ.