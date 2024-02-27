Марочко: в Харьковской области уничтожен пункт дислокации беспилотных сил ВСУ

Подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили в Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск украинской армии — сил беспилотных систем.
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