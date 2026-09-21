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ИА Регнум

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Средства ПВО за день сбили 45 украинских беспилотников над территорией России

Средства ПВО за день сбили 45 украинских беспилотников над территорией России

Средства ПВО в течение дня 21 сентября сбили 45 украинских беспилотников над территорией шести регионов России.

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