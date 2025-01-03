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Шарль Леклер: «Ферстаппен адаптирует уровень агрессии к разным ситуациям – чувствую, что у меня тоже есть такое качество»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал об умении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена выбирать нужный уровень агрессии в зависимости от ситуации в чемпионате.

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