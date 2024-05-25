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Городской округ Щелково стал участником проекта «Большие гастроли»

Городской округ Щелково стал участником проекта «Большие гастроли»

Городской округ Щелково принимает участие в программе «Большие гастроли». В рамках проекта в город приехал Камышинский Волгоградский театр, который представит зрителям лучшие спектакли из своего репертуара.

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