Как будут пересчитывать пенсии женщинам в 2024 году: разбираем перечень возможных оснований

В 2024 году вступил в силу ряд новых правил для перерасчета пенсий. В связи с этим разберем, как и по каким основаниям будут пересчитывать в этом году пенсии прекрасной половине человечества — нашим дорогим женщинам.
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