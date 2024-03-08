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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как будут пересчитывать пенсии женщинам в 2024 году: разбираем перечень возможных оснований

В 2024 году вступил в силу ряд новых правил для перерасчета пенсий. В связи с этим разберем, как и по каким основаниям будут пересчитывать в этом году пенсии прекрасной половине человечества — нашим дорогим женщинам.

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