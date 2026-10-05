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Регионы России

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Турист застрял в горной ловушке во Вьетнаме из-за ошибки навигатора

Турист застрял в горной ловушке во Вьетнаме из-за ошибки навигатора

Путешественник по имени Барри, решивший проехаться на мотоцикле из прибрежного города Куинён в Дананг, попал в труднодоступную горную местность из-за несоответствия навигационных данных Google Maps.

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