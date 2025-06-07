БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Будьте бдительны!

Будьте бдительны!

Плакат времен СССР. На выходных со мной произошел странный случай. В этот день я поздно приехал домой с ребенком, который был на тренировке.

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