Аграновский предупредил о снижении защиты от прошлогодних штаммов гриппа

Доктор биологических наук и заведующий сектором молекулярной вирусологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский рассказал «Царьграду», что иммунитет после прошлогодней вакцинации или перенесённого гриппа не исчезает полностью, но хуже работает против новых штаммов вируса.
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