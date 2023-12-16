Американский сенатор предложил Украине отказаться от некоторых территорий

Украине не стоит упорствовать, отказываясь от переговоров с Россией, украинские власти должны быть готовы лишиться хотя бы некоторых территорий, чтобы завершить конфликт, заявил сенатор Джей Ди Вэнс, республиканец от штата Огайо, пишет NBC News.
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