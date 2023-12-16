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  • Evgenija Palette
    Заткнись, придурок... Дальше ЭТОГО ГОВНА НИЧЕГО НЕ ВИДИШЬ...«Преподнесут Пути...
  • spss
    побежишь в качестве ППЖ?«Преподнесут Пути...
  • Evgenija Palette
    Как бы янки ни отправили свой контингент на Украину, УБЕДИВ САМИ СЕБЯ, ЧТО ОНИ ПОБЕДИЛИ... Похоже, нам наступило врем...«Преподнесут Пути...

Американский сенатор предложил Украине отказаться от некоторых территорий

Американский сенатор предложил Украине отказаться от некоторых территорий

Украине не стоит упорствовать, отказываясь от переговоров с Россией, украинские власти должны быть готовы лишиться хотя бы некоторых территорий, чтобы завершить конфликт, заявил сенатор Джей Ди Вэнс, республиканец от штата Огайо, пишет NBC News.

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