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Царьград

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Нижегородец подал в суд из-за стелы в память о погибших в Великой Отечественной войне

Нижегородец подал в суд из-за стелы в память о погибших в Великой Отечественной войне

В Лысковском районе Нижегородской области сельский житель через суд начал бороться с мемориалом в память о погибших в Великой Отечественной войне солдатах.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
А проверить это туловище на вшивость можно? И может ему свои яйца мешают где-нибудь?
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21 час.

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